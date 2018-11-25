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ФСБ заявила о неопровержимых доказательствах провокации Киева силами ВМС Украины 

ТАСС 39 минут назад
ФСБ России сообщила о наличии неопровержимых доказательствах проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины, пообещав предать их гласности в ближайшее время.
"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
Пограничники РФ открыли огонь по украинским кораблям
Ранее в воскресенье в погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщили, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют. Они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Пограничная служба РФ принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В ФСБ добавили, что "киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий".
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ФСБ , Армия , Видео
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