ФСБ заявила о неопровержимых доказательствах провокации Киева силами ВМС Украины

ФСБ России сообщила о наличии неопровержимых доказательствах проведения Киевом провокации силами Военно-морских сил Украины , пообещав предать их гласности в ближайшее время.

"Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Ранее в воскресенье в погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщили, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют. Они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Пограничная служба РФ принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В ФСБ добавили, что "киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий".