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Катера ФСБ открыли огонь по украинским кораблям 

Рамблер 53 минуты назад
Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по корабельной группе военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщается в фейбсуке ВМС Украины.
«Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении.
Пресс-служба ВМС Украина сообщает, что в результате обстрела повреждены малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Известно о двух раненых украинских военнослужащих. В ФСБ, в свою очередь, заявили, что три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск.
Тем временем, Украина обратилась с заявлением в совет безопасности ООН. Соответсвующий указ дал президент Петр Порошенко, созвавший экстренное совещание. Об этом пишет в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Обстановка в районе Керченского пролива обострилась после того, как как утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.
По версии ВМС Украины корабли осуществляли плановый переход, о чем уведомили заранее, а российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.
В ФСБ действия украинских кораблей расценили как провокацию.
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Армия , Видео , В мире
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