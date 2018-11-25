Украина сообщила об обстреле своих кораблей пограничниками РФ

Катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по корабельной группе военно-морских сил (ВМС) Украины . Об этом сообщается в фейбсуке ВМС Украины.

«Оружие применяется на поражение», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ВМС Украина сообщает, что в результате обстрела повреждены малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Известно о двух раненых украинских военнослужащих. В ФСБ, в свою очередь, заявили, что три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск.

Тем временем, Украина обратилась с заявлением в совет безопасности ООН . Соответсвующий указ дал президент Петр Порошенко , срочно созвавший военный кабинет. Об этом пишет в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко

За дорученням Президента @poroshenko негайно звертаємося до Ради Безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями! https://t.co/MKrvGsQG1P— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 25 ноября 2018 г.

Обстановка в районе Керченского пролива обострилась после того, как как утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

По версии ВМС Украины корабли осуществляли плановый переход, о чем уведомили заранее, а российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В ФСБ действия украинских кораблей расценили как провокацию.