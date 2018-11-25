Под арками Крымского моста остановился сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям, сообщает Керчьинфо.
Сухогруз перекрыл проход под аркой Крымского моста, куда движутся украинские корабли https://t.co/u8jAUabF5f pic.twitter.com/OTYkiXRz64— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 ноября 2018 г.
Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. В Военно-морских силах Украины ВМС Украины уже обвинили пограничные корабли Российской Федерации в «агрессивных действиях».
По версии ведомства, корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о чем, как утверждается в сообщении, заранее проинформировали российские власти «в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства».