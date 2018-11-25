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Неизвестное судно перекрыло проход под аркой Крымского моста 

Рамблер 1 час назад
Под арками Крымского моста остановился сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям, сообщает Керчьинфо.
Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. В Военно-морских силах Украины ВМС Украины уже обвинили пограничные корабли Российской Федерации в «агрессивных действиях».
По версии ведомства, корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о чем, как утверждается в сообщении, заранее проинформировали российские власти «в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства».
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ООН , Армия , Видео
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