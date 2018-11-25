Неизвестное судно перекрыло проход под аркой Крымского моста

Под арками Крымского моста остановился сухогруз, судно перекрыло проход украинским военным кораблям, сообщает Керчьинфо

Сухогруз перекрыл проход под аркой Крымского моста, куда движутся украинские корабли https://t.co/u8jAUabF5f pic.twitter.com/OTYkiXRz64— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 ноября 2018 г.

Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. В Военно-морских силах Украины ВМС Украины уже обвинили пограничные корабли Российской Федерации в «агрессивных действиях».

По версии ведомства, корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, о чем, как утверждается в сообщении, заранее проинформировали российские власти «в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства».