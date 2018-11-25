Источник: проход через Керченский пролив закрыт для гражданских судов

Проход через Керченский пролив запрещен для гражданских судов в воскресенье, так как после прихода к нему трех украинских военных кораблей, зашедших в территориальные воды России, появились опасения провокаций. Об этом сообщил ТАСС источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

"Канал закрыт — Керчь-Еникальский канал <…> Не при любых [военных кораблях] закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, опасения провокаций связаны с тем, что политические заявления уже появились в ряде СМИ. Кроме того, корабли отключили все средства обнаружения, уточнил собеседник.

"Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют", — отметил источник.

Ранее в погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщали, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, уточняется в сообщении.

Как сообщил ТАСС ранее источник в морских кругах полуострова, корабли должны подойти к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Ранее источник ТАСС в силовых структурах Южного федерального округа сообщал, что в территориальные воды России вошли малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также морской буксир "Красноперекопск" (вероятно, был переименован Украиной).

Внутренние и территориальные воды РФ

Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины. Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран.

Территориальное море РФ — примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий (линии наибольшего отлива вдоль берега, или других, указанных в ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ"). Определение территориального моря применяется также ко всем островам РФ. Внешняя граница территориального моря является государственной границей РФ, внутренней границей территориального моря являются исходные линии, от которых отмеряется ширина территориального моря. На территориальное море, воздушное пространство над ним, а также на дно территориального моря и его недра распространяется суверенитет РФ с признанием права мирного прохода иностранных судов через территориальное море.