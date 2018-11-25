Появились фото украинских кораблей, нарушивших границу России

погрануправление ФСБ по республике Крым

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

погрануправление ФСБ по республике Крым

Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. При этом Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе.

погрануправление ФСБ по республике Крым

Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу

погрануправление ФСБ по республике Крым

В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя. В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили "откровенно агрессивные действия", протаранив буксир.