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Появились фото украинских кораблей, нарушивших границу России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: погрануправление ФСБ по республике Крым
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии трех кораблей ВМС Украины, которые незаконно пересекли государственную границу и вошли в территориальные воды России.
погрануправление ФСБ по республике Крым
Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
погрануправление ФСБ по республике Крым
Суда зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. При этом Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе.
погрануправление ФСБ по республике Крым
Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ и движутся к Керченскому проливу
погрануправление ФСБ по республике Крым
В ВМС Украины заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя. В ведомстве утверждают, что российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — осуществили "откровенно агрессивные действия", протаранив буксир.
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Комментарии114
ФСБ , Армия , В мире
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