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Появились фото украинских кораблей-нарушителей
Появились фото украинских кораблей-нарушителей

Украинские военные корабли пересекли границу России 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму, передает ТАСС.
пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК 
По данным ведомства, это произошло утром около 07:00 мск.
«Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», — сообщает Погрануправление.
Отмечается, что эти действия являются нарушением статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве.
пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК 
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После пересечения российской госграницы корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.
Комментарии491
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Республика Крым
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