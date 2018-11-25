Украинские военные корабли пересекли границу России

Три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму, передает ТАСС

пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

По данным ведомства, это произошло утром около 07:00 мск.

«Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», — сообщает Погрануправление.

Отмечается, что эти действия являются нарушением статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве.

пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

После пересечения российской госграницы корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.