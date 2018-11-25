В США объяснили популярность С-400

В последние годы Россия смогла заключить соглашения на поставку своих зенитно-ракетных комплексов С-400 с целым рядом стран, которые из кожи вон лезут, чтобы заполучить эти российские системы ПВО, пишет американское издание Business Insider.

Белоруссии и Саудовскую Аравию и Издание отмечает, что эти ЗРК находятся на вооружении Алжира Китая , поставки также запланированы в Индию Турцию . Автор статьи пишет, что «одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут», чтобы получить российские системы ПВО, передает RT.

Более того, пишет Business Insider, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании приобрести и С-500, которые только разрабатывают.

Автор считает, что Россия «инвестировала туда, куда надо».

«Это российское оружие столь желаемо потому, что технически оно намного превосходит американские системы противовоздушной обороны», — пишет он.