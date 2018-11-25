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В США объяснили популярность С-400 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В последние годы Россия смогла заключить соглашения на поставку своих зенитно-ракетных комплексов С-400 с целым рядом стран, которые из кожи вон лезут, чтобы заполучить эти российские системы ПВО, пишет американское издание Business Insider.
Издание отмечает, что эти ЗРК находятся на вооружении Алжира, Белоруссии и Китая, поставки также запланированы в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. Автор статьи пишет, что «одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут», чтобы получить российские системы ПВО, передает RT.
Более того, пишет Business Insider, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании приобрести и С-500, которые только разрабатывают.
Автор считает, что Россия «инвестировала туда, куда надо».
«Это российское оружие столь желаемо потому, что технически оно намного превосходит американские системы противовоздушной обороны», — пишет он.
Автор приводит слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, который заявил, что в области боевых самолетов «СССР всегда отставал от США» и поэтому Москва все больше «инвестировала в противовоздушную оборону, за счет чего Россия, в частности, до сих пор и живет».
Немецкая Die Welt писала, что зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке вооружений, поскольку являются важным козырем в диалоге с США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии4
Реджеп Эрдоган , Руслан Пухов , Центр анализа стратегий и технологий , Die Welt , Армия , Оружие , Алжир , Индия , Китай , Саудовская Аравия , США , Турция
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