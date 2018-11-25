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Новая РЛС усилила контроль неба в южной части Центральной России 

РИА Новости + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Радиолокационная станция "Небо-УМ" усилила контроль неба в южной части Центральной России, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Согласно сообщению, станция средних и больших высот "Небо-УМ" поступила по гособоронзаказу в дивизию противовоздушной обороны ЗВО в Воронежской области.
"Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России", — говорится в сообщении
Согласно сообщению, станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам.
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