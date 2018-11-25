Новая РЛС усилила контроль неба в южной части Центральной России

Радиолокационная станция "Небо-УМ" усилила контроль неба в южной части Центральной России , сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Согласно сообщению, станция средних и больших высот "Небо-УМ" поступила по гособоронзаказу в дивизию противовоздушной обороны ЗВО в Воронежской области.

"Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России", — говорится в сообщении

Согласно сообщению, станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам.