Британия испугалась химатаки на эсминец

Когда стало известно об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания приказала экипажу своего эсминца «Данкан» в Черногории вернуться на корабль, сообщается в документальном фильме «Военный корабль: жизнь на море» (Warship: Life at sea).

В Черногории тогда находились 280 членов экипажа миноносца, передает ТАСС

Премьера фильма состоится 26 ноября.

Морякам была срочно передано текстовое сообщение: «Военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории осведомлены о группировке, которая будет в этом районе, поэтому весь экипаж должен вернуться на борт к 18.00».

В Лондоне испугались, что экипаж корабля также подвергнется химатаке, поскольку эсминец входил в Черное море и был замечен близ Крыма.

Другим кораблям, как пишет газета, подобных инструкций не поступало.

В британском минобороны заявили, что рекомендации по безопасности основаны на оценках местных угроз и геополитической ситуации.

Никто из членов экипажа не пострадал.