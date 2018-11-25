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Британия испугалась химатаки на эсминец 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Когда стало известно об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания приказала экипажу своего эсминца «Данкан» в Черногории вернуться на корабль, сообщается в документальном фильме «Военный корабль: жизнь на море» (Warship: Life at sea).
В Черногории тогда находились 280 членов экипажа миноносца, передает ТАСС.
Премьера фильма состоится 26 ноября.
Морякам была срочно передано текстовое сообщение: «Военный атташе сообщил кораблю, что власти Черногории осведомлены о группировке, которая будет в этом районе, поэтому весь экипаж должен вернуться на борт к 18.00».
В Лондоне испугались, что экипаж корабля также подвергнется химатаке, поскольку эсминец входил в Черное море и был замечен близ Крыма.
Другим кораблям, как пишет газета, подобных инструкций не поступало.
В британском минобороны заявили, что рекомендации по безопасности основаны на оценках местных угроз и геополитической ситуации.
Никто из членов экипажа не пострадал.
По британской версии, 4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон сразу же безосновательно обвинил в отравлении Россию.
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Комментарии2
Сергей Скрипаль , Министерство обороны , ГРУ , ИТАР-ТАСС , Армия , Войска , Черногория
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