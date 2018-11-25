Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия планирует обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского Алеппо 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российская сторона намерена обсудить данный инцидент (обстрел боевиками Алеппо. — RT) с турецкой стороной как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации», — цитирует РИА Новости Конашенкова.
Он также сообщил, что в результате обстрела 46 человек, в том числе 8 детей, получили химическое поражение.
По итогам четырёхстороннего саммита, который прошёл 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии заявили о приверженности территориальной целостности Сирии.
RT на русском: последние новости
СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии Зенитчики ЮВО уничтожили беспилотники условного противника Как Минобороны России укрепляет боевую мощь ВДВ
РИА Новости , Армия , Ближний Восток , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил многомиллионные долги россиянки786
Британия испугалась химатаки на эсминец33
России предрекли «скорый распад»1419
Травля подкосила Ефремова254
Лучший следователь Москвы сколотила банду372
Видео
05:11
В России ужесточат правила покупки оружия
Общество Статьи
03:26
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
В мире США
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение