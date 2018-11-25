Россия планирует обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского Алеппо

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российская сторона намерена обсудить данный инцидент (обстрел боевиками Алеппо. — RT) с турецкой стороной как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации», — цитирует РИА Новости Конашенкова.

Он также сообщил, что в результате обстрела 46 человек, в том числе 8 детей, получили химическое поражение.

По итогам четырёхстороннего саммита, который прошёл 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии заявили о приверженности территориальной целостности Сирии.