Опубликовано видео обмена пленными в Сирии

В Сирии при посредничестве России прошел обмен пленными

В сирийском районе Аллепо прошел обмен "временно удерживаемыми лицами". Организовали его при участии представителей минобороны России в рамках астанинских договоренностей. Сирийским военным удалось обменять 10 боевиков вооруженной оппозиции на 10 граждан Сирии , которых удерживали незаконные формирования.

Обмен провели в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца, передает телеканал "Россия 24".

Не победить группировку ИГИЛ (запрещена в России), а сменить политический режим в Сирии — именно это главная задача США, заявил Сергей Лавров . Более того, по словам министра иностранных дел, как раз боевиков американские власти используют для достижения своей цели.