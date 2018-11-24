Посадка двух Су-57 попала на видео

Кадры , на которых запечатлена синхронная посадка многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, попали в Сеть. Съемки проводились с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.

На видео, видно, как два Су-57 садятся на ВПП аэродрома и выпускают тормозные парашюты. Ролик опубликован на Youtube-канале «Телеканал Звезда».

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ Сухого

Ранее News.ru. выпустил материал, о том, зачем нужны F-35 и Су-57. В нём рассказывается, что такое пятое поколение истребительной авиации и какую роль ему отводят США, Китай и Россия.