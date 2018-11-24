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Посадка двух Су-57 попала на видео 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кадры, на которых запечатлена синхронная посадка многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, попали в Сеть. Съемки проводились с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.
На видео, видно, как два Су-57 садятся на ВПП аэродрома и выпускают тормозные парашюты. Ролик опубликован на Youtube-канале «Телеканал Звезда».
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, разработкой которого занимается ОКБ Сухого.
Ранее News.ru. выпустил материал, о том, зачем нужны F-35 и Су-57. В нём рассказывается, что такое пятое поколение истребительной авиации и какую роль ему отводят США, Китай и Россия.
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Сухой , Армия , Оружие
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