ВМС США разрабатывают гиперзвуковое оружие и ядерные боеголовки малой мощности

Вице-адмирал США Джон Вульф на ежегодном симпозиуме Naval Submarine League заявил, что ВМС США разрабатывают гиперзвуковой боевой блок, который будут использовать все виды вооруженных сил (ВС). Как говорится в статье на сайте Института ВМС США, вице-адмирал также рассказал о начале работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2.

"Мы разрабатываем гиперзвуковой боевой блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, как только они определят, на чем именно их размещать, — заявил он. — У нас есть программа, финансирование, мы движемся вперед".

Вульф отметил, что решение о том, использовать ли это оружие на подлодках, эсминцах или других платформах будет поступать, от высшего руководства флота. Но разработано оно будет таким образом, чтобы ракета и боевой блок были универсальными, и в дальнейшем их не приходилось переделывать под какую-то конкретную платформу.

Вице-адмирал также рассказал, что в начале нового финансового года (начинается с 1 октября) были получены средства для начала разработки небольшого числа ядерных боеголовок малой мощности W76-2, которые, по его словам, создаются для сдерживания России. Вульф заявил, что Пентагону не потребуется тестировать эти боеголовки, так как они основаны на испытанной W76-1. "Нам не потребуется испытывать ее, у нас есть все необходимые данные за годы работы с моделями W76 и W76-1, — сказал он. — Мы на 100% уверены, что, когда мы поместим их, они будут работать нужным образом".

В свою очередь в докладе Исследовательской службы Конгресса говорится, что Белый дом включил запрос на создание модификации W76-2 на сумму в $65 млн в апреле 2018 года в поправке к бюджету. Также отмечается, что в процессе продления программы W76 у экспертов возник ряд вопросов. Так, некоторые специалисты высказали сомнения, что у боеголовка сконструирована подходящим образом, чтобы быть уверенными в том, что она не детонирует раньше достижения цели.

Ранее в сентябре стало известно, что группа законодателей-демократов, представляющих как Палату представителей, так и Сенат Конгресса, внесла на рассмотрение парламента определенный законопроект. Он предполагает запрет на разработку, создание и развертывание ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Демократы возражали против выделения $65 млн на создание модификации W76-2, предлагая внести поправку к проекту оборонного бюджета. Тогда они предлагали на 50% ограничить выделение средств на реализацию программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Ее планировалось создавать на основе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II морского базирования.