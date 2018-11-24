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В небе над Кремлем снова появятся военные вертолеты 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: кадр видео
В начале декабря Федеральная служба охраны (ФСО) может провести еще одну тренировку в небе над Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Точная дата и место проведения учений не указываются.
В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, на которой были видны три человеческих силуэта.
В ФСО объявили, что это были учения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. «Ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, надо справляться в ФСО», — говорил он.
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Дмитрий Песков , Федеральная служба охраны , Армия , Москва
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