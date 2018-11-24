В небе над Кремлем снова появятся военные вертолеты

В начале декабря Федеральная служба охраны (ФСО) может провести еще одну тренировку в небе над Москвой . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Точная дата и место проведения учений не указываются.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, на которой были видны три человеческих силуэта.