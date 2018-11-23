СК РФ опубликовал фотографии и видео с места крушения российских самолета СУ-24М и вертолета Ми-8 в Сирии, произошедшего в 2015 году. Кадры размещены на сайте ведомства.
Крушение российских самолета и вертолета произошло 24 ноября 2015 года. Бомбардировщик СУ-24М был сбит самолетом F-16 ВВС Турции на границе Сирии и Турции, пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались.
СК
СК
СК
Пешков был убит огнем боевиков с земли, Мурахтина эвакуировали. Во время спасательной операции потерпел крушение вертолет Ми-8, погиб морской пехотинец Александр Позынич, напоминает «Газета.ру».
СК сообщил, что специалисты смогли установить позиции боевиков, откуда были произведены выстрелы по российским летчикам.
СК РФ выдвинул обвинения против 9 граждан Сирии за участие в незаконных вооруженных формированиях, убийство, покушение на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Все они объявлены в международный розыск.