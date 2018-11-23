СК опубликовал кадры с места крушения Су-24 и Ми-8 в Сирии

СК РФ опубликовал фотографии и видео с места крушения российских самолета СУ-24М и вертолета Ми-8 в Сирии , произошедшего в 2015 году. Кадры размещены на сайте ведомства.

СК

СК

СК

Пешков был убит огнем боевиков с земли, Мурахтина эвакуировали. Во время спасательной операции потерпел крушение вертолет Ми-8, погиб морской пехотинец Александр Позынич , напоминает «Газета.ру»

СК сообщил, что специалисты смогли установить позиции боевиков, откуда были произведены выстрелы по российским летчикам.

СК РФ выдвинул обвинения против 9 граждан Сирии за участие в незаконных вооруженных формированиях, убийство, покушение на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Все они объявлены в международный розыск.