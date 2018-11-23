«Слон и Моська». В Крыму отреагировали на учения Украины в Азовском море

Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, во время которых они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья.

По мнению парламентария, проводя учения, Киев стремится спровоцировать Москву на ответные шаги.

"Есть такая басня "Слон и Моська". Разве может слон отвлекаться на какие-то действия моськи?" — отметил он.

Фикс также добавил, что украинские власти занимаются исключительно показными действиями и способгы лишь "помахать кулачками".

Резюмируя, парламентарий предостерег страны Запада от попыток вмешательства в российско-украинские отношения в Азовском море и отметил приверженность Москвы выполнению международного права.

Ситуация в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".