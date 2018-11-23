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«Слон и Моська». В Крыму отреагировали на учения Украины в Азовском море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учения Украины в Азовском море не стоят российского внимания, заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в комментарии телеканалу RT.
Накануне украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, во время которых они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу и минирование побережья.
По мнению парламентария, проводя учения, Киев стремится спровоцировать Москву на ответные шаги.
"Есть такая басня "Слон и Моська". Разве может слон отвлекаться на какие-то действия моськи?" — отметил он.
Фикс также добавил, что украинские власти занимаются исключительно показными действиями и способгы лишь "помахать кулачками".
Резюмируя, парламентарий предостерег страны Запада от попыток вмешательства в российско-украинские отношения в Азовском море и отметил приверженность Москвы выполнению международного права.

Ситуация в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и усилили пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Крымское погрануправление ФСБ России подчеркивало, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
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Комментарии
Ефим Фикс , ФСБ , МИД , Russia Today , Армия , Москва , Республика Крым
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