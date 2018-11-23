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В Минобороны представили проект по защите воздушного пространства России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны РФ подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России: в документе, в частности, определяется, как действовать в отношении угнанных российских самолетов.
Проект постановления опубликован в пятницу на официальном портале проектов правовых актов. Согласно документу, защита государственной границы в воздушном пространстве России осуществляется Вооруженными силами РФ.
"При угрозе нарушения или нарушении государственной границы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы и (или) принуждают их к посадке. При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил", — говорится в документе.
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Министерство обороны , Армия
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