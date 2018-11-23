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Москва отказалась работать с Вашингтоном по ДРСМД в режиме «хайли лайкли» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты в режиме «хайли лайкли» (highly likely — «крайне вероятно») подготовят список якобы нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Вашингтон не обладает реальными фактами, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Пусть готовят. Только все это будет в их известном режиме «хайли лайкли». Мы в таком режиме не работаем ни с кем. Ни с американцами, ни с британцами», — приводит его слова РИА «Новости».
Ермаков подчеркнул, что и Лондон, и Вашингтон работают по манере «вбросить что-то „хайли лайкли“, а потом на это ссылаться».
«Это бред, так международные дела не делаются. Тем более так не работают по столь чувствительным вопросам, как контроль над вооружениями. Это серьезные вещи. Здесь должны быть факты и серьезные переговоры в межведомственном формате между государствами», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.
Он заметил, что у США нет доказательств того, что Москва будто бы не выполняет что-то в рамках договора об РСМД.
Решение США выйти из договора подтверждает слабость позиции Вашингтона, заметил он. По его словам, когда государство ощущает, что его позиции сильны, оно идет на полноформатные переговоры. Россия к таким переговорам всегда готова, добавил Ермаков.
Он также заявил, что Россия не видит никаких улучшений в ситуации с ДРСМД после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву. «Болтон приехал ни с чем», — подчеркнул Ермаков.
Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может в качестве одной из ответных мер разместить ракеты на территории стран-союзников.
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Комментарии2
Владимир Ермаков , Джон Болтон , Константин Косачев , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Армия , Политика , Москва , США
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