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Адмирал высмеял стрельбу Украины по кораблям из РСЗО 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Стрелять из реактивных систем залпового огня по движущимся кораблям — это так же продуктивно, как бить из «пушки по воробьям», заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя учения Украины в Азовском море.
Бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов указал на неэффективность учений украинских военных, отрабатывающих удары по кораблям из РСЗО.
Адмирал Касатонов рассказал, что реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» вовсе «не предназначен для стрельбы по движущимся объектам», так как это береговая система, которая предназначена для стрельбы по наземным целям. Эффективность использования дивизиона «Ураганов» для обстреливания десантных кораблей противника на подходах к берегу он сравнил с продуктивностью «стрельбы из пушки по воробьям».
Действия Украины Касатонов объяснил желанием заявить о своих силах, назвав эту идею «заведомо глупой и несостоятельной».
«Дело в том, что необходимости отрабатывать эти действия нет никакой. Все это нелепо, никто на них не собирается нападать», — подчеркнул адмирал, пожелав украинским военным «успокоиться и заниматься своим делом».
Напомним, украинские военные провели учения на побережье Азовского моря отработали. Военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО «Ураган» «условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Украина пытается спровоцировать конфликт в Азовском море, в том числе строя там военно-морскую базу, а также к чему это может привести.
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Игорь Касатонов , Генштаб , Деловая газета "Взгляд" , Армия
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