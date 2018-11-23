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На учениях ФСО в Кремле применялась новейшая спасательная система 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: mikromontazh. ru
Федеральная служба охраны провела в центре Москвы учения, на которых была применена специальная подвесная спасательная платформа.
Предположительно, на учениях ФСО, которые прошли в четверг на территории московского Кремля была задействована подвесная спасательная платформа ПСП-ММ. Ее главное предназначение — эвакуация людей в различных экстремальных условиях.
Изделие впервые было представлено на выставке «Интерполитех-2013» в Москве. По заявлениям разработчика, оно может быть использовано спасательными, медицинскими службами, а также специальными подразделениями силовых структур.
Перевозка платформы производится с сложенном положении, а после выброски она раскладывается и позволяет перевозить до десяти человек. Скорость транспортировки достигает 150 км/ч. В комбинации с лебедкой возможен подъем потерпевших на борт вертолета.
«Зонт» выполнен из высокопрочных арамидных тканей, а его скелет — из алюминиевых сплавов. Изделие может быть использовано на вертолетах Ми-8 и Ка-32.
22 ноября в сети появились видеозаписи, на которых можно было увидеть вертолеты Ми-8, вылетающие с территории Кремля. Позже Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщил о проведении в Москве плановых учений.
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Комментарии1
Федеральная служба охраны , Армия , Войска , Москва
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