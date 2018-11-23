На учениях ФСО в Кремле применялась новейшая спасательная система

Предположительно, на учениях ФСО, которые прошли в четверг на территории московского Кремля была задействована подвесная спасательная платформа ПСП-ММ. Ее главное предназначение — эвакуация людей в различных экстремальных условиях.

Изделие впервые было представлено на выставке «Интерполитех-2013» в Москве. По заявлениям разработчика, оно может быть использовано спасательными, медицинскими службами, а также специальными подразделениями силовых структур.

Перевозка платформы производится с сложенном положении, а после выброски она раскладывается и позволяет перевозить до десяти человек. Скорость транспортировки достигает 150 км/ч. В комбинации с лебедкой возможен подъем потерпевших на борт вертолета.

«Зонт» выполнен из высокопрочных арамидных тканей, а его скелет — из алюминиевых сплавов. Изделие может быть использовано на вертолетах Ми-8 и Ка-32.

22 ноября в сети появились видеозаписи, на которых можно было увидеть вертолеты Ми-8, вылетающие с территории Кремля. Позже Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) сообщил о проведении в Москве плановых учений.