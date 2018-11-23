Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога". Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех") Андрей Богинский.
"Заказчик, рассмотрев все предложенные варианты технические с точки зрения готовности, научно-технического задела, возможности кооперации, выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям ТЗ [технического задания] на базе милевской машины", — сказал он.
"Не надо забывать, что Камов уже делает эскизно-технический проект вертолета "Минога". Этот же проект уже идет… КБ Камова всегда было сильно, и эти компетенции сохранились, и мы преумножаем [их] в выпуске специальных вертолетов соосной схемы для применения в тех или иных условиях и в первую очередь на флоте", — добавил Богинский.
Как сообщалось ранее, в ходе форума "Армия-2017" Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля подписали контракт на выполнение научно-исследовательской работы "Скорость" для разработки скоростного боевого вертолета.
По словам Андрея Богинского, несмотря на то, что контракт на разработку БПВ был подписан с МВЗ имени Миля в конкурсе на разработку его облика приняли два КБ — Миля и Камова.
"Мы для того, чтобы дать возможность нашему заказчику продемонстрировать возможности и КБ Миля, и КБ Камова внутри холдинга приняли решение, согласовали с заказчиком, чтобы в этой работе принимали участие два КБ. Соответственно, было предложено около десятка концепций для выбора заказчику. Были проведены научно-технические советы, где рассматривались те материалы, которые сделали два КБ, была сначала проведена внутренняя защита и на защиту перед комиссией заказчика было представлено несколько проектов, как проекты Миля, так и проекты Камова", — уточнил он.
Гендиректор холдинга отметил, что конкурс продемонстрировал готовность конструкторских бюро доказывать свои компетенции. "Если дискуссия есть, значит есть конкуренция. Плохо, что она выходит в плоскость такую публичную, и в форму даже не дискуссии, а монолога чьего— то. Значит есть конкуренция, есть компетенции, чтобы обосновывать или доказывать точку зрения одного из двух конструкторских бюро, а заказчик уже выбирает более соответствующий требованиям вариант", — добавил Богинский, отметив, что считает это положительным моментом.
О разработке
Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал должность главкома ВКС РФ, отмечал, что вертолет, разрабатывающийся в интересах Минобороны, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.