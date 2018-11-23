Конструкторское бюро Миля будет делать для ВКС перспективный боевой вертолет

Министерство обороны РФ выбрало проект конструкторского бюро (КБ) Миля для создания перспективного боевого скоростного вертолета, КБ Камова же продолжит заниматься разработкой морского вертолета "Минога". Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в состав госкорпорации "Ростех") Андрей Богинский.

"Заказчик, рассмотрев все предложенные варианты технические с точки зрения готовности, научно-технического задела, возможности кооперации, выбрал для себя решение, которое предполагает достижение скорости по целям ТЗ [технического задания] на базе милевской машины", — сказал он.

"Не надо забывать, что Камов уже делает эскизно-технический проект вертолета "Минога". Этот же проект уже идет… КБ Камова всегда было сильно, и эти компетенции сохранились, и мы преумножаем [их] в выпуске специальных вертолетов соосной схемы для применения в тех или иных условиях и в первую очередь на флоте", — добавил Богинский.

Как сообщалось ранее, в ходе форума "Армия-2017" Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля подписали контракт на выполнение научно-исследовательской работы "Скорость" для разработки скоростного боевого вертолета.

По словам Андрея Богинского, несмотря на то, что контракт на разработку БПВ был подписан с МВЗ имени Миля в конкурсе на разработку его облика приняли два КБ — Миля и Камова.

"Мы для того, чтобы дать возможность нашему заказчику продемонстрировать возможности и КБ Миля, и КБ Камова внутри холдинга приняли решение, согласовали с заказчиком, чтобы в этой работе принимали участие два КБ. Соответственно, было предложено около десятка концепций для выбора заказчику. Были проведены научно-технические советы, где рассматривались те материалы, которые сделали два КБ, была сначала проведена внутренняя защита и на защиту перед комиссией заказчика было представлено несколько проектов, как проекты Миля, так и проекты Камова", — уточнил он.

Гендиректор холдинга отметил, что конкурс продемонстрировал готовность конструкторских бюро доказывать свои компетенции. "Если дискуссия есть, значит есть конкуренция. Плохо, что она выходит в плоскость такую публичную, и в форму даже не дискуссии, а монолога чьего— то. Значит есть конкуренция, есть компетенции, чтобы обосновывать или доказывать точку зрения одного из двух конструкторских бюро, а заказчик уже выбирает более соответствующий требованиям вариант", — добавил Богинский, отметив, что считает это положительным моментом.

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