Тяжелый стелс-беспилотник «Охотник» разогнали до 200 км/ч

Как сообщает ТАСС, в соответствии с программой испытаний "Охотник" полностью автономно выполнил такие операции: руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы. Планируется, что до конца года тяжелый беспилотник совершит еще несколько пробежек по ВПП без отрыва от земли. На следующих этапах "Охотник" будет подниматься в воздух над полосой на несколько метров и сразу совершать посадку. После этого состоится первый полноценный полет.

По данным из открытых источников, ударный беспилотник дальнего действия "Охотник" построен по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий. Аппарат имеет трехстоечное шасси, реактивный двигатель и весит около 20 тонн.

По словам главного редактора журнала "Беспилотная авиация" Дениса Фетудинова, вероятной областью применения "Охотника" станет поражение систем ПВО, командных пунктов и узлов связи противника, где применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей. По некоторым технологиям беспилотник унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57— сообщается, что один из прототипов самолета работает по этой программе.