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Рябков заявил об эффективности «Периметра» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская система ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand, "Мёртвая рука") эффективна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Система в любом случае эффективна. Систобстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов", — подчеркнул замглавы МИД РФ. ема управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, эффективна ли данная система.
По его словам, алгоритм задействования этой системы является темой, "которая даже в высоких кабинетах не обсуждается и не подлежит раскрытию ни в каком своем аспекте".
"Те, кто за это несет ответственность, разумеется, принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти 
Ранее экс-начальник главного штаба РВСН (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. По мнению Есина, после выхода США из ДРСМД "Периметр" может потерять свою эффективность, поскольку размещенные в Европе американские ракеты средней дальности смогут уничтожить основную часть российских ракет в европейской части страны, а оставшиеся могут быть перехвачены американской ПРО. В этих условиях, по мнению Есина, России придется пересматривать свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности.
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Виктор Есин , Сергей Рябков , МИД , РВСН , Армия , Оружие , Политика
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