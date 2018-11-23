Рябков заявил об эффективности «Периметра»

Сергей Рябков. Российская система ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand, "Мёртвая рука") эффективна, заявил журналистам замглавы МИД РФ

"Система в любом случае эффективна. Систобстоятельства с практической стороны функционирования подобного рода комплексов", — подчеркнул замглавы МИД РФ. ема управления ядерными силами РФ предельно надежна и эффективна", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, эффективна ли данная система.

По его словам, алгоритм задействования этой системы является темой, "которая даже в высоких кабинетах не обсуждается и не подлежит раскрытию ни в каком своем аспекте".

"Те, кто за это несет ответственность, разумеется, принимают во внимание меняющиеся обстоятельства и должным образом отражают эти