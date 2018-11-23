«Вертолеты России» начали летные испытания первого серийного Ми-38Т

В дальнейшем в ходе совместных специальных летных испытаний системы и оборудование вертолета Ми-38Т будут проверены на соответствие требованиям технического задания Минобороны РФ.

"Ми-38Т, который сегодня совершил первый полет, это версия, которую мы — холдинг, завод и КБ Миля — делали по техническому заданию, которое утвердило министерство обороны. Данный вертолет сделан на базе гражданского вертолета Ми-38, производство которого освоено на Казанском вертолетном заводе, который имеет уже фактически все базовые сертификаты Росавиации. Это выход на новый для нас рынок. Конечно, эта работа очень важна для холдинга — как для конструкторского бюро, так и для завода, потому что это обеспечит загрузку предприятия, рабочие места, налоговые поступления в регион", — заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Богинский уточнил, что у холдинга есть контракт с министерством обороны РФ на поставку двух вертолетов Ми-38Т.

"И мы надеемся, что после того, как мы продемонстрируем все возможности машины в облике министерства обороны, надеемся на увеличение объемов закупки со стороны нашего главного заказчика. Ну, и конечно это открывает нам перспективы для работы на внешнем рынке. И эта работа с нашими коллегами в "Рособоронэкспорт" уже начата, они предлагают, и мы совместно с ними предлагаем данный тип вертолета для наших зарубежных заказчиков в лице министерств обороны различных стран", — сказал он.

Ми-38Т создан на базе сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для решения транспортных-десантных задач. На вертолете предусмотрена возможность переоборудования в санитарный вариант и установка дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета

"Вертолеты типа Ми-38 займут востребованную нишу, поскольку потребность в такой машине уже давно испытывают компании нефтегазового сервиса, а также в ряде гражданских отраслей промышленности. Первые поставки машин этого типа в войска начнутся в 2019 году", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит холдинг "Вертолеты России".

По его словам, минпромторг России рассмотрит возможность проработки мер государственной поддержки поставок вертолетов. "Кроме того, учитывая высокий экспортный потенциал Ми-38 и интерес иностранных заказчиков к подобным вертолетам, не исключено его дальнейшее продвижение за пределами Российской Федерации", — подчеркнул глава минпромторга России.

Кроме того, Мантуров отметил, что Ми-38Т имеет высокую степень автоматизации: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет по заданному маршруту и заход на посадку, стабилизацию пространственного положения на любом режиме полета, а также автоматическое висение.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию в полном объеме с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные кресла, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для транспортировки грузов.

Области применения вертолетов Ми-38 — перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это — в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.

ПАО "Казанский вертолетный завод" производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и другие. В серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет "Ансат", начато производство многоцелевого транспортно-пассажирского вертолета Ми-38.