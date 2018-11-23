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В Минобороны рассказали о преимуществах самолета Як-130 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Начальник Краснодарского училища летчиков рассказал о учебно-боевом самолете, предназначенном для обучения курсантов летных училищ.
Як-130 — универсальный самолет для подготовки летчиков, начиная от первоначального летного обучения и заканчивая поддержанием летных навыков инструкторов. Об этом сказал начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков полковник Сергей Евдокимов.
Так, по его словам, самолет позволяет освоить все действия, необходимые летчику: взлет-посадка, пилотирование, навигация, выполнение сложных маневров, освоение систем вооружения и отработки основ боевого применения при действиях по наземным и воздушным целям.
Самолет оснащен системой имитации режимов боевого применения, позволяющей без стрельбы настоящими боеприпасами отрабатывать воздушный бой, ракетно-бомбовые удары по наземным целям. У машины имеются девять точек подвески — для подвесных топливных баков и авиационных средств поражения, и в условиях боевых действий Як-130 способен выполнять задачи легкого штурмовика.
Як-130 отличается прекрасной маневренностью, отлично ведет себя на малых скоростях, обладает отличными взлётно-посадочными качествами. Самолет оснащен двумя двигателями АИ-222-25, которые имеют высокие технические характеристики, и имеет просторную и удобную двухместную кабину, в которой инструктор находится сзади и немного выше курсанта, что позволяет осуществлять контроль за действиями обучаемого и в целом за обстановкой полета.
По словам полковника, сегодня на данные самолеты училище полностью перевооружило несколько авиабаз училища, и в конечном итоге они должны полностью сменить устаревший парк чехословацкого производства Л-39 и стать основной учебно-боевой единицей российских ВКС для тренировки курсантов.
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Сергей Евдокимов , Министерство обороны , Армия , Оружие
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