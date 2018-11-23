35 F-35 выполнили «Слоновью прогулку»

Взлет сразу 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II с авиабазы Хилл (Юта) попал на видео. Формирования выложили соответствующие ролики в Twitter и на Facebook.

Каждый из F-35A Lightning II взлетал с интервалом 20-40 секунд. Таким образом ВВС отработали оперативную готовность истребителей 388-го и 419-го крыльев ВВС США. Учения «Слоновья прогулка», состоявшиеся 19 ноября, стали первыми масштабными испытаниями для F-35 Lightning II.

Американское издание The Drive отмечает, что подобные учения особенно актуальны для истребителей пятого поколения, поскольку не более 60 процентов всех F-22 Raptor и F-35A Lightning II готовы к оперативным миссиям. Аналогичный показатель для F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon составляет 70-80 процентов.

В октябре истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.