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35 F-35 выполнили «Слоновью прогулку» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Взлет сразу 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II с авиабазы Хилл (Юта) попал на видео. Формирования выложили соответствующие ролики в Twitter и на Facebook.
Каждый из F-35A Lightning II взлетал с интервалом 20-40 секунд. Таким образом ВВС отработали оперативную готовность истребителей 388-го и 419-го крыльев ВВС США. Учения «Слоновья прогулка», состоявшиеся 19 ноября, стали первыми масштабными испытаниями для F-35 Lightning II.
Американское издание The Drive отмечает, что подобные учения особенно актуальны для истребителей пятого поколения, поскольку не более 60 процентов всех F-22 Raptor и F-35A Lightning II готовы к оперативным миссиям. Аналогичный показатель для F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon составляет 70-80 процентов.
В октябре истребитель укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосце Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.
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Армия , Оружие
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