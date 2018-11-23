Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Вооруженные силы России заняли второе место среди сильнейших армий мира по версии рейтинга Global Firepower. Авторы учитывали более 55 факторов и включили в список 25 стран. Первое место заняла армия США , третье — армия Китая . При этом составители рейтинга отмечают, что в текущем году США, а также другие страны во всем мире считают своими приоритетными направлениями в национальной обороне потенциальное противостояние с другими государствами.

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, сообщает Business Insider. В список лучших армий попали ВС 25 государств. Первую строчку занимает американская армия, второе место заняла российская, а на третьем располагается армия КНР.

По данным издания, численность ВС России оценивается в 3 586 128 человек вместе с военнослужащими запаса. Оборонный бюджет составляет $47 млрд Количество средств военно-морского флота составляет 352 единицы, истребителей — 818, общее количество средств авиации — 3,9 тыс. Армия превосходит все страны рейтинга по количеству танков — 20 300 единиц.

ВС США насчитывает 2 083 100 человек (вместе с запасом). Оборонный бюджет оценивается в $647 млрд Количество американских военных самолетов составляет 13,3 тыс., истребителей — 1,9 тыс., танков — 5,8 тыс., а также 415 судов, из них 20 авианосцев.

Общая численность военнослужащих армии Китая — 2 693 000 человек. Военный бюджет страны составляет $151 млрд Количество военных самолетов — 3 035, из них истребителей — 1 125, танков — 7 716. В состав военно-морских силы входит 714 судов.

Стоит отметить, что в прошлом году первые три строчки этого рейтинга были распределены в таком же порядке.

Турции Японии, Кроме того, десятку лучших армий мира 2018 года вошли также ВС ФРГ Южной Кореи , Британии, Франции, Индии. Рейтинг замыкает армия Канады.

Издание отмечает, что в этом году приоритетные направления национальной обороны США сменились с мелкомасштабных операций, таких как борьба с повстанцами, на потенциальное противостояние с другими государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. При этом страны во всем мире предприняли аналогичные шаги, сосредоточившись на крупномасштабных конфликтах.

Как поясняют авторы рейтинга, из-за этих изменений достаточно трудно сравнивать армии государств. При составлении списка учитывалось более чем 55 факторов, среди которых наличие людских ресурсов, разнообразие вооружений, наличие рабочей силы. Кроме того, на позицию страны влияли географическое положение, логистический потенциал, доступные природные ресурсы и уровень развития промышленности.

При этом страны, не имеющие выхода к морю, не теряли баллы из-за этого. А государства, располагающие ВМФ, штрафовались, если во флотах не было разнообразия. Страны, обладающие ядерным оружием, получали бонус, однако их запасы не учитывались при составлении рейтинга. Также небольшой бонус получали члены НАТО , поскольку ресурсы альянса разделены на всех его участников.

В начале ноября издание опубликовало рейтинг 25 сильнейших армий Европы, в котором российские ВС заняли первое место. Составители учитывали количество техники, военнослужащих и затрат на оборону. Тогда на втором месте оказалась армия Франции, а на третьем — Великобритания. В рейтинге были и ВС Украины, занявшие 10 строчку.

Ранее Министерство финансов России анонсировало затраты на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность на три следующих года. В 2019, 2020 и 2021 году они составят 30% от бюджета. Об этом сообщил глава департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина Анатолий Попов.

В 2019 году планируется выделить из бюджета 2 трлн 382 млрд, в 2020 году — 2 трлн 456 млрд, в 2021 — 2 трлн 523 млрд в 2021 году, сказал он на заседании профильного комитета Совета Федерации

При этом Попов отметил, что озвученные цифры касаются лишь открытой части бюджета. Вместе с закрытой частью затраты на оборону и безопасность составят 30% бюджета в расходной части по годам.

«Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года — это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере давно, не принималось», — сказал руководитель департамента.

В Европе тем временем задумались о создании общеевропейской армии. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что только эта мера поможет европейцам защитить себя, в том числе от «Китая, России и даже США».

«У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединенные Штаты», — пояснил Макрон в эфире радиостанции Europe 1.

При этом он согласился с тем, что Европе необходимо свою долю расходов на оборону в Североатлантическом альянсе. В связи с этим, считает политик, его предложение по европейской обороне полностью соответствуют планам НАТО об увеличении расходов.

«Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — добавил Макрон.