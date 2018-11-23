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Минобороны испытало военно-полевой банкомат 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для российских Вооруженных сил на базе шасси автомобиля КамАЗ созданы мобильные военно-полевые банкоматы, которые будут использоваться в местах проведения учений, где зачастую нет банковской инфраструктуры, сообщают "Известия". Банкоматы Минобороны смогут работать без гражданской связи, поскольку для обмена данными они используют военные каналы.
Мобильный банкомат установлен в крытом кузове КамАЗа. При этом его экран и устройство для выдачи денег выведены наружу, чтобы сэкономить военнослужащим время. Обслуживает банкомат только карты полевых учреждений Банка России, другие карты могут быть задержаны устройством.
Внутреннее пространство кузова автомобиля при необходимости может быть переоборудовано под офис для выдачи карт национальной платежной системы "Мир". Внутри кузова машины есть и кассовая зона, где хранится наличность. Она имеет бронирование, что должно обеспечить сохранность денег в критических ситуациях.
При этом сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, поскольку такие комплексы будут располагаться в тыловых порядках действующей армии.
По словам экспертов, коммерческие структуры вряд ли включатся в проект с мобильными банкоматами, так как используемый 2-3 месяца в году терминал — это генератор убытков. Кроме того, серьезных денег будут стоить услуги инкассации, связи и техобслуживание. Также дополнительные средства понадобятся на защиту от вандалов.
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Комментарии1
Министерство обороны , Центральный банк России , газета "Известия" , Армия , Войска
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