Минобороны испытало военно-полевой банкомат

Для российских Вооруженных сил на базе шасси автомобиля КамАЗ созданы мобильные военно-полевые банкоматы, которые будут использоваться в местах проведения учений, где зачастую нет банковской инфраструктуры, сообщают "Известия" . Банкоматы Минобороны смогут работать без гражданской связи, поскольку для обмена данными они используют военные каналы.

Мобильный банкомат установлен в крытом кузове КамАЗа. При этом его экран и устройство для выдачи денег выведены наружу, чтобы сэкономить военнослужащим время. Обслуживает банкомат только карты полевых учреждений Банка России , другие карты могут быть задержаны устройством.

Внутреннее пространство кузова автомобиля при необходимости может быть переоборудовано под офис для выдачи карт национальной платежной системы "Мир". Внутри кузова машины есть и кассовая зона, где хранится наличность. Она имеет бронирование, что должно обеспечить сохранность денег в критических ситуациях.

При этом сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, поскольку такие комплексы будут располагаться в тыловых порядках действующей армии.

По словам экспертов, коммерческие структуры вряд ли включатся в проект с мобильными банкоматами, так как используемый 2-3 месяца в году терминал — это генератор убытков. Кроме того, серьезных денег будут стоить услуги инкассации, связи и техобслуживание. Также дополнительные средства понадобятся на защиту от вандалов.