ФСО не стала комментировать взлет вертолетов над Кремлем

Федеральная служба охраны (ФСО) не стала комментировать сообщения о взлетающих с территории Кремля вертолетах.

«Без комментариев», — сказали агентству РИА «Новости» в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ранее в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых два военных вертолета Ми-8 взлетают с территории московского Кремля. Один из них тащит на тросе сетку, в которой находится груз, напоминающий силуэты людей.

Позже издание RT со ссылкой на источник сообщило, что вертолеты были задействованы в учениях ФСО.