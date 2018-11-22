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ФСО не стала комментировать взлет вертолетов над Кремлем 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Федеральная служба охраны (ФСО) не стала комментировать сообщения о взлетающих с территории Кремля вертолетах.
«Без комментариев», — сказали агентству РИА «Новости» в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Ранее в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых два военных вертолета Ми-8 взлетают с территории московского Кремля. Один из них тащит на тросе сетку, в которой находится груз, напоминающий силуэты людей.
Позже издание RT со ссылкой на источник сообщило, что вертолеты были задействованы в учениях ФСО.
Федеральная служба охраны , РИА Новости , Армия
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