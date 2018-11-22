Раскрыта стоимость ремонта пробитого «Адмирала Кузнецова»

Комиссия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) установила количество повреждений, полученных авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в результате затопления плавучего дока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.

«Комиссия насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 миллионов рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений», — заявил Рахманов.

30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. На доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, что привело к возникновению отверстия размером 4 на 5 метров.

В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.