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Раскрыта стоимость ремонта пробитого «Адмирала Кузнецова» 

Lenta.ru + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) установила количество повреждений, полученных авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в результате затопления плавучего дока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ОСК Алексея Рахманова.
«Комиссия насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 миллионов рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений», — заявил Рахманов.
30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. На доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, что привело к возникновению отверстия размером 4 на 5 метров.
В результате ремонта «Адмирал Кузнецов» должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» почти половину авианосца.
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Объединенная судостроительная корпорация , Армия
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