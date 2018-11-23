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Разработчик «Искандера» создаст новый комплекс 

News.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
«Конструкторского бюро машиностроения», которое ранее изготовило ОТРК «Искандер-М», приступило к созданию нового комплекса.
По словам пресс-службы предприятия, аппаратура для перспективного оружия разработки была презентована в военном инновационном технополисе «ЭРА», который находится в Анапе.
Ранее News.ru писал, что количество высокоточных крылатых ракет в армии России за последние шесть лет увеличилось более чем в 30 раз. Более чем в 12 раз возросло число носителей наземного, морского и воздушного базирования. Значительный рост вооружений достигнут за счёт поставок в армию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
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Армия , Оружие
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