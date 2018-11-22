Эксперт прокомментировал рейтинг сильнейших армий в мире

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT составленный международной организацией Global Firepower рейтинг сильнейших Вооружённых сил в мире, в котором Россия заняла второе место.

«Это всё умозрительные рейтинги. Дело в том, что сопоставлять лабораторно силы тех или иных армий очень сложно. Тем более, что американская армия имеет опыт боевых действий, российская имеет, а вот китайская нет. За ней же находятся французская и английская армия, у которых опыт есть. Этот рейтинг не отражает полностью состояние дела в тех или иных вооружённых силах. У нас гораздо лучше и эффективнее, чем у американцев системы противовоздушной и противоракетной обороны, системы радиоэлектронной борьбы. У нас лучше бронетехника и многие другие вещи. Но, тем не менее, Соединённые Штаты, которые вылетели на первое место, считаются более сильной армией. Ведь они за всё время если и вели войны, то с очень слабыми странами и то после различных гибридных мероприятий», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что российский военный бюджет «используется лучше, чем у Китая и США».

«Он расходуется более рационально и эффективно… Если у них примерно такое же состоянии вооружённых сил, как у России при бюджете во много раз больше, значит у них очень много средств уходит на коррупцию. Этот рейтинг не вполне объективно представляет состояние вооружённых сил тех государств, которые в него входят», — заключил Литовкин.

Армия России оказалась на втором месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил в мире, составленном международной организацией Global Firepower.