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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы ГРУ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семье, близким и коллегам умершего главы ГРУ Игоря Коробова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минобороны России ранее сообщило, что начальник ГРУ Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.
"Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам", — сказал Песков.
Он добавил, что за комментариями о причинах смерти Коробова следует обращаться в оборонное ведомство. "Это в министерство обороны. Там же указано, что болезнь", — сказал он.
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Дмитрий Песков , Игорь Коробов , Владимир Путин , Министерство обороны , ГРУ , Армия
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