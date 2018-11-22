На Каспийской флотилии проведены антитеррористические учения

В пунктах базирования кораблей флотилии были отработаны действия дежурно-вахтенной службы при получении сигнала угрозы проведения теракта подводными диверсионными группами.

На территории военных городков Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске проведены антитеррористические учения.

В пунктах базирования кораблей флотилии были отработаны действия дежурно-вахтенной службы корабельных соединений и экипажей кораблей при получении сигнала угрозы проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп.

Противодиверсионные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пунктов базирования. В целях уничтожения условного противника было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения.

После отработки задач катерами группы боевых пловцов спустились в воду и произвели осмотр кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения взрывных устройств и повреждений. Кроме того, пловцы поразили мишени, обозначающие подводных диверсантов под водой с использованием специального оружия 5,66-мм автоматов АПС и 4,5-мм пистолетов СПП-1.

В то же время подразделения морской пехоты отразили нападение условных диверсантов на военный городок.

По замыслу учения «боевики» захватили транспортное средство и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт (КПП). Наряд по КПП, заняв оборону, не допустил прорыва условных террористов на территорию части, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие заблокировали и уничтожили «диверсантов».

В ходе мероприятия отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.

Всего к учебным мероприятиям привлекались более 1000 военнослужащих, было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 30 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии.