США понадеялись на соблюдение Россией ракетного договора

«По мере продвижения мы будем следить за любыми знаками, свидетельствующими о том, что Россия хочет вернуться к соблюдению. Это будет наилучшим исходом. Мы хотим, чтобы именно это и произошло», — сказал он.

По словам Мэттиса, ситуация с договором «просто неприемлема», так как «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить».

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.