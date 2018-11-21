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В Пентагоне заявили, что США и Южная Корея сократят масштабы военных учений Foal Eagle 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Власти США и Южной Кореи намерены в следующем году сократить масштабы совместных военных учений Foal Eagle. Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Foal Eagle будут немного реорганизованы, чтобы сохраниться на уровне, который не будет пагубен для дипломатии", — приводит агентство слова Мэттиса.
Ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, а также другие крупные командно-штабные учения Key Resolve проходят в феврале и марте, что совпадает с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В этом году Сеул и Вашингтон перенесли эти военные маневры на время после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Пхеньян неоднократно резко осуждал учения, считая их отработкой военного вторжения.
В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 тыс. до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.
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Комментарии
Джеймс Мэттис , Пентагон , Армия , Войска , Южная Корея , США
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