В Пентагоне заявили, что США и Южная Корея сократят масштабы военных учений Foal Eagle

"Foal Eagle будут немного реорганизованы, чтобы сохраниться на уровне, который не будет пагубен для дипломатии", — приводит агентство слова Мэттиса.

Ежегодные маневры Foal Eagle с участием всех родов войск, а также другие крупные командно-штабные учения Key Resolve проходят в феврале и марте, что совпадает с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В этом году Сеул и Вашингтон перенесли эти военные маневры на время после завершения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Пхеньян неоднократно резко осуждал учения, считая их отработкой военного вторжения.

В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 тыс. до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.