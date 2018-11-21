ВС Латвии заявили о приближении российской подлодки и кораблей к берегам республики

Два военных корабля и подводная лодка Вооруженных сил России были замечены вблизи территориальных вод Латвии . С таким утверждением в среду выступили Национальные вооруженные силы (НВС) этой балтийской республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 21 ноября идентифицировали подводную лодку класса "Кило" [собирательное обозначение, принятое в НАТО для подводных лодок проекта 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка"] ВС России", — говорится в сообщении НВС в Twitter.

Кроме того, в 10 морских милях от территориальных вод Латвии, по утверждению НВС, 20 ноября были обнаружены корветы класса "Пархим II" (малый противолодочный корабль проекта 133.1М по российской классификации) "Зеленодольск" и "Уренгой".

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году — более 270 раз, а в 2014 году — свыше 250 раз. Данные за 2017 год оборонное ведомство не обнародовало.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.