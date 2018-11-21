В России решили переоценить итоги Афганской войны

Документ был одобрен, принять его планируется 15 февраля 2019 года.

«В декабре 1989 года, в канун десятилетия ввода советских войск в Афганистан, Съезд народных депутатов СССР принял постановление за подписью Михаила Сергеевича Горбачева с неуместной, и, на мой взгляд, ошибочной формулировкой», — заявил Харитонов на парламентских слушаниях, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Он напомнил, что в том постановлении говорилось, что решение о вводе советских войск в Афганистан, принятое в 1979 году, «заслуживает морального и политического осуждения». По его словам, Госдума должна признать подобную негативную оценку тех событий «не соответствующей принципам исторической справедливости».

«В этом вопросе мы должны, прежде всего, основываться на соображениях политической беспристрастности, исторической правды и признать то самое моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу», — подчеркнул Харитонов, отметив, что решение о вводе войск в Афганистан принималось в «полном соответствии с нормами международного права» и «с учетом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

Кроме того, в ходе слушаний председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств (СГП) стран СНГ Александр Ковалев призвал идентифицировать останки 30 советских военнослужащих, которые находятся в ростовском госпитале и до сих пор остаются неопознанными.

«Давайте эти 30 человек, хотя бы в преддверии 30-летия вывода войск, уже найдем какую-то сумму денег для того, чтобы [опознать]. Стыдно уже, американцы в рамках совместной комиссии готовы дать денег, чтобы идентифицировать эти останки», — заявил он.

За 10 лет пребывания советских войск на территории Афганистана, по официальным данным, погибли более 15 тысяч военнослужащих СССР. Ранения получили более 53 тысяч человек, в результате более 10 тысяч из них остались инвалидами. Гражданская война в Афганистане продолжилась и после вывода советских войск.