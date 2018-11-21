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В Самаре появится гауптвахта нового образца
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В Самаре появится гауптвахта нового образца 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В Самаре появится гауптвахта на 85 человек, соответствующая всем международным нормам. Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский на сборах руководящего состава военной полиции в Самарской области.
«В Самаре появится гауптвахта на 85 человек, соответствующая всем международными нормами, стены уже возведены, сейчас проводятся внутренние работы, — сказал генерал-лейтенант Владимир Ивановский. — Это будет первая гауптвахта нового образца в регионах дислокации войск ЦВО и вторая в России. Первую мы открыли во Владикавказе. В новой гауптвахте будут санузлы в камерах, отдельные помещения для приема пищи, умывания, комната для свиданий, медицинская комната, библиотека, три прогулочных дворика, плац для занятий».
Сборы руководящего состава органов и подразделений военной полиции, которые 19 ноября стартовали в Самарской области, являются самыми масштабными за время существования военной полиции. В них принимают участие подразделения из более 80 регионов России, а также начальники подразделений российских соединений в Киргизии, Таджикистане и Армении. Сборы продлятся до 23 ноября.
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