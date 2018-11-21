За что женщин отправляли в штрафные роты

За что женщин-военных отправляли в штрафные роты на Великой Отечественной

В штрафные батальоны и роты Красной Армии во время Великой Отечественной войны попадали не только мужчины, но и женщины-военнослужащие. За что наказывали отправкой «на верную смерть» представительниц прекрасного пола, и каковы были условия их службы?

Женское лицо войны

Женщины попадали на фронт не только в добровольном порядке. В 1942 году началась мобилизация сотен тысяч девушек в войска ПВО, ВВС и связи. Около полумиллиона жительниц СССР оказались на военной службе благодаря пропагандистам ВЛКСМ. В армии женщины зачастую замещали должности вспомогательного характера, становясь водителями, телефонистками, библиотекарями, однако они полностью подчинялись воинскому уставу. В случае совершения «воинских или общеуголовных преступлений» (кроме тяжких) женщины подлежали суду военных трибуналов, и с июня 1942 года отправлялись в штрафбаты.

Какими на практике могли быть проступки женщин-военнослужащих?

Исследователь Виктория Чапурина в статье, опубликованной в «Вестнике Томского государственного университета» приводит выдержки из дела отправленной в штрафбат старшины Клавдии Дыриной. Девушка, как было написано в приказе о лишении воинского звания, «дезорганизовала работу взвода» и позволяла себе «площадную брань» по адресу командиров роты, «саботируя» тем самым «выполнение боевых заданий на дорожных работах». Когда же ее пригласили в штаб батальона, эмоциональная девушка «дезертировала», однако была схвачена на КПП. О мотивах поведения военнослужащей в бумагах не говорилось.

Разумеется, учитывая подобный лаконизм документов, нельзя исключать злоупотреблений со стороны мужчин-офицеров, использовавших трибунал в качестве «мести» женщинам, отказавшим им в сексуальных контактах.

Как вспоминала участница Великой Отечественной войны, доктор филологии Сакмара Ильенко, в части, где она служила, девушка была осуждена к штрафбату за попытку покончить с собой после того, как к ней, как она утверждала перед трибуналом, приставал старшина.

Условия службы в штрафбатах

В 1942-1943 годах женщинам, находившимся в штрафных ротах, приходилось нести тяготы наравне с мужчинами, хотя никто из них впоследствии не оставил об этом мемуаров. По словам Сакмары Ильенко, лишь «единицы» могли вернуться из штрафбата живыми.

Главная опасность службы в штрафбатах заключалась в том, что эти воинские подразделения направлялись на самые «горячие» участки фронта. Среднемесячные потери здесь достигали 50% личного состава — в несколько раз больше, чем в «обычных» ротах и батальонах. Поскольку в штрафные роты попадал опасный контингент, например, уголовники, считавшие, что им «нечего терять», для девушек также был более высок риск изнасилования.

Как правило, срок пребывания в штрафбатах ограничивался тремя месяцами. «Искупившие вину перед Родиной» женщины освобождались из штрафных рот досрочно. В книге «Мифы о штрафбатах» писатель Вадим Телицын упоминает военнослужащую по фамилии Кондратьева, которая 13 марта 1943 года отличилась в бою, за что не только была вычеркнута из списка «штрафниц», но и получила награду.

Утверждения отдельных публицистов о том, что имелись целые батальоны, сформированные из «проштрафившихся» женщин, историки считают пока недоказанными в связи со скудостью источников.

Вывод женщин из штрафбатов

На практике судьба девушек после трибунала решалась по-разному, исходя, по-видимому, из конкретных потребностей воинских подразделений. Например, руководитель штаба 8-й Гвардейской армии генерал-майор Владимиров в августе 1943 года приказывал направлять осужденных женщин не в штрафные части, а на передовую в качестве санитарок. Основанием для этого было примечание №2 к ст. 28 УК РСФСР, которое предполагало отсрочку наказания для преступников и отправку их на фронт.