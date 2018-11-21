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Су-57 получит гиперзвуковое оружие
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Истребитель Су-57 получит гиперзвуковое оружие 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам разработчика, появление гиперзвукового оружия для российского истребителя пятого поколения возможно уже в следующем десятилетии.
Гиперзвуковое оружие для российского истребителя пятого поколения Су-57 может появиться в 2020-х годах. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал генеральный директор АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов.
«В перспективе конечно можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия. Для Су-57 будет все в свое время и наверняка будет и на нем гиперзвуковое оружие», — сказал Обносов.
Ранее летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал о применении Су-57 новых видов оружия в Сирии.
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