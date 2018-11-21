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Раскрыта причина популярности С-400 на мировом рынке
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Раскрыта причина популярности С-400 на мировом рынке оружия 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке вооружений, поскольку являются важным козырем в диалоге с США, пишет немецкая газета Die Welt.
Эксперты подчеркивают, что по техническим характеристикам С-400 опережает американские системы. В частности, российский комплекс способен поражать цели, летящие на высоте до 30 километров в радиусе действия 400 километров, и может оснащаться ракетами разной дальности. В то время как американская система Patriot оснащается только ракетами 100-километровой дальности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
При этом издание подчеркивает, что технические характеристики имеют второстепенное значение для покупателей, поскольку у сделки есть политический подтекст. Так, С-400 становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, который помогает им отстоять свою независимость.
«Уже только один интерес к покупке комплекса — это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила», — заключает издание.
Ранее Госдеп США предупредил Турцию о вероятных санкциях из-за поставки С-400. Вашингтон осуждает действия Анкары, считая предотвращение закупки зенитных ракетных систем у России одной из своих приоритетных задач. Однако Турция назвала покупку С-400 «решенным делом».
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