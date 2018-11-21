Ядерные «Воевода» и «Тополь» прослужат до 2020 года

Как следует из документов, размещенных на портале госзакупок, военные проводят закрытый аукцион. Его победитель должен будет провести работы по ремонту и поддержанию в боевой готовности ракетных комплексов. Контракт разбит на три части. В 2018 году армия выделяет более 340 миллионов рублей, в 2019 — примерно 246 миллионов и в 2020 году — 344 миллиона рублей. Победителя тендера определят 10 декабря.

"Тополь-М", "Воевода" — это пока основные ракеты отечественных РВСН. Первая относится к подвижным грунтовым комплексам. То есть способна стартовать из любого удобного места. Вторая — сверхмощная ракета с разделяющейся боевой частью. Всего она несет 10 ядерных блоков, мощность каждого — от 500 до 700 килотонн в тротиловом эквиваленте.

УР-100Н — ракета шахтного базирования. Ранее стало известно, что на нее будут ставить гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард". В начале 2000 годов Украина передала России около 30 этих МБР. Они фактически новые и их можно использовать в качестве носителя для нового оружия.