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Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана»
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Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятия по продлению сроков эксплуатации также затронут ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М» и УР-100Н.
Тендер на продление сроков службы ядерных ракет «Сатана», «Тополь-М» и Ур-100Н объявило Минобороны России. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
«Выполнение мероприятий в обеспечение продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165», — обозначено в наименовании объекта закупки.
Также тендер затрагивает выполнение бюллетеней доработок, технических заданий и ремонт оборудования на предприятиях промышленности.
Индексы 15П155 и 15П165 обозначают ракетные комплексы «Тополь-М» в мобильной и шахтной версиях, 15П118М — ракетные комплексы «Сатана», а 15П135 — УР-100Н.
На проведение работ выделено 938 миллионов рублей. Мероприятия по продлению сроков службы ракетных комплексов должны быть завершены до 10 ноября 2020 года.
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