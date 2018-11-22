Крым обзаведётся военным аэродромом

Завершено строительство первой очереди военного аэродрома Бельбек на Крымском полуострове. Успешную посадку на взлётно-посадочную полосу совершил транспортник Ан-148.

Длина ВПП составила 3450 метров, пишет ТАСС . Она способна выдержать приземление любого воздушного судна, армейского или гражданского.

Объект сдан в эксплуатацию на месяц раньше установленного срока. На аэродроме подготовили пять рулёжных дорожек и семь мест для Ил-96 и А319.

Ранее News.ru писал об истребителе МиГ-29, который оказался в одном из московских дворов. Машину провезли по улицам Люберец и «припарковали». Из самолёта хотят сделать мемориал.