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Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместное учение в Южно-Китайском море 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Корабли ТОФ и Военно-морских сил Брунея провели в Южно-Китайском море совместное учение, в ходе которого отработали элементы поиска и спасания на море.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил деловой заход в порт Муара (Бруней).
В рамках визита командование отряда кораблей ТОФ посетило администрацию городского порта. Для российских моряков была организована обширная культурная программа, в том числе экскурсии по историческим местам города Бандар-Сери-Бегавана. Между моряками двух стран прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу.
После выхода из Муары корабли ТОФ и Военно-морских сил Брунея провели в Южно-Китайском море совместное учение, в ходе которого отработали элементы поиска и спасания на море, совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи.
Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Армия , Войска , Бруней
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