Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместное учение в Южно-Китайском море

Корабли ТОФ и Военно-морских сил Брунея провели в Южно-Китайском море совместное учение, в ходе которого отработали элементы поиска и спасания на море.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил деловой заход в порт Муара (Бруней).

В рамках визита командование отряда кораблей ТОФ посетило администрацию городского порта. Для российских моряков была организована обширная культурная программа, в том числе экскурсии по историческим местам города Бандар-Сери-Бегавана. Между моряками двух стран прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу.

После выхода из Муары корабли ТОФ и Военно-морских сил Брунея провели в Южно-Китайском море совместное учение, в ходе которого отработали элементы поиска и спасания на море, совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи.

Отряд кораблей ТОФ продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.