В армии возродят институт сестер милосердия

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах России возродят институт сестер милосердия, готовить их будут в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот", сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Храм, по его словам, будет уникальным сооружением, совмещающим функции как церкви, так и "учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра". Планируется "обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия".

"Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов", — заявил Карасев журналистам в Венеции, где во вторник презентовали проект Главного храма ВС РФ.

По его словам, сначала после ратных подвигов в уже существующие храмы свозились "воинские реликвии, победные хоругви, иконы, награды", а позже "стали возводить храмы в честь великих побед".