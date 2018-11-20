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В армии возродят институт сестер милосердия
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В российской армии возродят институт сестер милосердия 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Вооруженных силах России возродят институт сестер милосердия, готовить их будут в Главном храме ВС РФ в парке "Патриот", сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Храм, по его словам, будет уникальным сооружением, совмещающим функции как церкви, так и "учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра". Планируется "обучение военного духовенства, возрождение института сестер милосердия".
"Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов", — заявил Карасев журналистам в Венеции, где во вторник презентовали проект Главного храма ВС РФ.
По его словам, сначала после ратных подвигов в уже существующие храмы свозились "воинские реликвии, победные хоругви, иконы, награды", а позже "стали возводить храмы в честь великих побед".
Он отметил, что идея создания собора Воскресения Христова принадлежит министру обороны России Сергея Шойгу, "и она нашла поддержку общественности, органов государственной власти, военного управления, благословлена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом".
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