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Расчеты С-400 в Крыму подняты по тревоге
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Расчеты С-400 в Крыму подняты по тревоге 

Российская Газета 1 час назад
Дислоцированное в Крыму соединение противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа поднято по сигналу тревоги. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
— Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками, — сообщил Астафьев.
В то же время по сигналу учебной тревоги в небо были подняты пары истребителей Су-27СМ авиации ПВО ЮВО.
По словам Астафьева, зенитчики оперативно сменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в запасном районе. Подразделения успешно выполнили задачи и получили положительные оценки.
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