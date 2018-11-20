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Кремль прокомментировал обращение российских наемников
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Кремль прокомментировал обращение российских наемников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал другим ведомствам вопрос, связанный с обращением ветеранских организаций в Международный уголовный суд по вопросу деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 20 ноября.
«Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что данная тема находится «больше в компетенции правоохранительных органов или Министерства обороны».
19 ноября председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев сообщил, что обращение о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов ЧВК поддержали 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. В обращении говорится, что участников частных военных и охранных компаний намеренно лишают правового статуса. В результате они не только не получают реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве.
В начале ноября «Новая газета» со ссылкой на собственный источник сообщала о гибели шести бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии.
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